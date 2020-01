Autostrada A14 e Statale 16 nel caos, Marsilio: "Pronti a bloccare i tir"

«Se non si trova una soluzione saremo pronti anche a bloccare l'ingresso dei tir in Abruzzo, consapevoli del disastro economico e sociale che tutto questo comporterà».

A dirlo è il presidente della giunta regionale Marco Marsilio in merito ai disagi e alle problematiche sulla viabilità ordinaria causate dai blocchi sull'autostrada A14.

La Regione Abruzzo, in attesa delle riunioni tra Autostrade per l'Italia e ministero delle Infrastrutture e Trasporti, lancia dunque un ultimatum alle istituzioni visto che le code in A14 e il caos lungo la statale Adriatica comportano rischi per la sicurezza e la salute in Abruzzo troppo alti.