Ipssar De Cecco, sit-in a via Italica per denunciare il degrado strutturale della scuola

Questa mattina gli studenti del "De Cecco" si sono mobilitati con un sit-in per denunciare le gravi condizioni strutturali della scuola e l'assenza ingiustificata delle istituzioni che nulla hanno fatto per porre rimedio immediato a problematiche ormai note a tutti da anni.

I numerosi ragazzi si sono radunati all'ingresso con 2 striscioni che recitavano "Meno Promesse, più sicurezze!" e "Pericoli, Degrado e Fatiscenza... stanchi della vostra indifferenza!", esponendo così il loro punto di vista su una situazione ormai intollerabile.

"Sono ormai giorni che gli studenti cercano risposte - afferma in una nota Giacomo Di Michele, militante del Blocco Studentesco e rappresentante d'istituto del "De Cecco" - Le condizioni dell'edificio di via italica in cui quotidianamente passiamo ore ed ore della nostra vita sono vergognose:muri crepati, aule senza porte, perdite costanti dalle tubature che si riversano nelle aule. Questo è quello che siamo costretti a vivere quotidianamente. Abbiamo più volte sollecitato la provincia e le istituzioni in passato ma ci sono stati rivolti solo proclami e parole vuote, non dimentichiamo ciò che accadde qui 2 anni fa quando un pezzo di solaio cadde in testa a un nostro studente causando un polverone mediatico nazionale che però non ha portato ad alcun miglioramento".

Di Michele: "Il dirigente scolastico rifiuta il confronto con gli studenti"

Sotto accusa è finito anche il dirigente scolastico dell'Ipssar De Cecco:

"Come se non bastasse - aggiunge infatti Di Michele - dobbiamo anche fare i conti con un dirigente scolastico che rifiuta il confronto con i suoi stessi studenti, abbiamo chiesto di avere dei giorni di autogestione per poter discutere anche di queste problematiche portando un centinaio di studenti ad occupare l'atrio dell'istituto e la sua risposta è stata una presa in giro dato che ogni spazio di discussione ci è stato negato. Per questo abbiamo deciso di passare all'azione e farci sentire mobilitandoci e saremo pronti a farlo ogni giorno finchè non verremo ascoltati".

Mangia: "Non accetteremo mai che i ragazzi vengano ignorati"

Sulla questione è intervenuto anche Alfredo Mangia, responsabile pescarese del Blocco Studentesco: