Alternanza scuola-lavoro, sit-in davanti all’Acerbo contro la sua "assurda gestione"

"Sfruttamento e inefficienza: basta con questa alternanza!": recita così lo striscione dei militanti del Blocco Studentesco mostrato stamattina durante il blitz davanti all’Istituto Tecnico "Tito Acerbo" per denunciare ancora una volta "l'assurda gestione dell'alternanza".

"Siamo qui oggi - ha affermato Alfredo Mangia, responsabile del Blocco Studentesco Pescara - per contestare le modalità con cui viene effettuata l'alternanza. Sono passati ormai 3 anni da quando la riforma ha imposto alla scuola pubblica l'alternanza scuola-lavoro, un'esperienza che sarebbe dovuta servire, stando al MIUR, a creare un'etica lavorativa negli studenti e a farli entrare in contatto col mondo del lavoro. Dopo tutto questo tempo è ormai chiaro a tutti come queste parole siano rimaste prive di riscontri concreti".

"Il Blocco Studentesco ha svolto un'indagine nazionale i cui dati ottenuti sono a dir poco imbarazzanti. Nei licei - continua Mangia - gli studenti sono stati abbandonati nelle classi senza sapere cosa fare, costretti a svolgere attività che nulla hanno a che vedere con il loro percorso di studi; nelle restanti scuole i ragazzi vengono letteralmente sfruttati nelle aziende, obbligati a lavorare in moltissimi casi senza alcuna tutela assicurativa e con orari ben oltre superiori alle 8 ore".

Come se non bastasse, numerosi sono i casi in cui le scuole "hanno affidato i loro ragazzi a multinazionali straniere, come McDonalds, e colossi esteri che non si fanno scrupoli ad approfittare dei nostri giovani, mentre tantissime imprese italiane vengono lasciate morire".