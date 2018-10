Blocco fondi Masterplan, Monticelli tuona: “Mai accaduta in Abruzzo una cosa simile”

Anche il consigliere regionale Luciano Monticelli, Presidente della IV Commissione Consiliare “Politiche Europee”, interviene contro il governo Conte, che "anziché cercare finanza aggiuntiva per la messa in sicurezza di un'infrastruttura autostradale, sottrae soldi alla regione Abruzzo, sebbene l’autostrada in questione non sia di proprietà regionale ma statale".

Sono infatti ben 200 i milioni che il governo intende “scippare all’Abruzzo, come si legge chiaramente nel Decreto Genova, dove c’è una norma con cui si autorizza il Cipe a rimodulare le assegnazioni relative ai programmi già sottoscritti dai precedenti governi”.

“Ovviamente – continua Monticelli – non discutiamo sulla necessità di sistemare l’infrastruttura autostradale, ma è bene far sapere ai cittadini che è la prima volta nella storia della nostra regione che, dinanzi a un problema simile, anziché trovare risorse aggiuntive, lo Stato decide di sottrarre agli abruzzesi quello che già avevano”.

Monticelli evidenzia che il pedaggio che i cittadini pagano usufruendo dell’autostrada finisce in parte al gestore e in parte proprio allo Stato, che quindi guadagna in questo caso 56 milioni di euro l’anno: