Blocco dei fondi previsti nel Masterplan, Di Lorito: "È un fatto grave"

Dopo la notizia dei fondi del Masterplan che sono stati bloccati per due anni dal Decreto Genova, interviene con queste dure parole il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, che poi aggiunge:

"Al di là della validità degli interventi previsti nel Masterplan, si tratta di fondi in parte già impegnati o sui quali comunque le amministrazioni abruzzesi facevano affidamento: bloccarli per due anni metterà in difficoltà le imprese e rischia di aprire la partita dei contenziosi. Sono fiducioso sulla possibilità di un ripensamento in tempi brevi da parte del governo".