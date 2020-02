Blasioli e Vespa tornano sulla questione dei lavori al Liceo Mario Fiori di Penne: "Troppi ritardi"

Nuovo intervento del consigliere regionale Pd Blasioli che, assieme al consigliere provinciale Vespa, torna sulla questione dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del Liceo Mario Dei Fiori. Blasioli era stato per un sopralluogo proprio a Penne qualche giorno fa, per verificare lo stato degli istituti superiori cittadini e le eventuali criticità. Blasioli questa volta si sofferma sull'appalto del 2018 pari a 2,5 milioni di euro per il blocco più grande della struttura, dove attualmente si svolgono le lezioni, per l'adeguamento sismico:

Proprio per questo si decise di apportare una variante al precedente progetto, in modo da adeguarla simicamente, utilizzando il cospicuo ribasso generato dalla gara, in modo che a fine lavori tutta la scuola fosse adeguata sismicamente. L’importo del progetto diventava di 646.996,00 euro, a fronte dei 484.198,00 iniziali. Ci sentiamo di condividere questo ragionamento, che tuttavia ha determinato una rimodulazione del primo intervento che non consentirà più i lavori per rendere funzionali i piani primo e secondo del blocco A. Mancano sostanzialmente pavimenti, porte, finestre, necessari, sul primo e secondo piano del blocco A. Registriamo quindi la variante positivamente, perché servirà a far ripartire il cantiere del blocco A, ma non dimentichiamo il notevole ritardo dal finanziamento del 31 maggio 2018 dell’ulteriore somma di euro 2.500.000,00 per il blocco B. Occorrerà insomma reperire ancora una somma di 200.000,00 €. Circa per la funzionalità degli altri due piani

Ora i consiglieri si chiedono se la progettazione sia già stata affidata, e come mai a 21 mesi di distanza non sia stato ancora pubblicato il bando di progettazione, ponendo queste domande all'ente provinciale anche per la questione dei due piani da rendere funzionali nel blocco A durante l'esecuzione dei lavori.