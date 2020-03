Il consigliere Blasioli sulla sanificazione delle strade: "Vanno puliti anche marciapiedi" - VIDEO

Il consigliere regionale Pd Blasioli, ex vicesindaco, esprime perplessità sulle modalità operative della sanificazione delle strade eseguita dal Comune per l'emergenza Coronavirus. In particolare il consigliere, postando un video in cui si vede un mezzo in azione, si chiede come mai venga pulito solo il centro della carreggiata e la sanificazione non venga eseguita anche e soprattutto sui marciapiedi, dove transitano i pedoni:

Quello che vedete nel video era il mezzo. È passato una volta sola, sanificando solo il centro della strada (non fate caso a questa strada piccolina, parlo di strade più grandi), con una sostanza che, leggendo dal comunicato del Comune, dovrebbe essere acqua e 20% di cloro.

Bene, è meritorio pulire le strade, soprattutto approfittando dello scarso traffico delle auto, ma mi chiedo: questo lavoro vale se non pulisci la parte di strada prossima ai marciapiedi e soprattutto se non pulisci i marciapiedi? Se quest'operazione è fatta contro il virus e gli eventuali depositi sulle superfici, per evitare in modo più radicale il contagio da contatto, perché si omette di disinfettare proprio la parte in cui transitano i pedoni? Chiedo poi. Acqua e 20% di cloro sono sufficienti alla sanificazione? O dobbiamo affidarci al nostro sole?

Lo chiedo veramente per capire.

Ricordiamo che il Comune ha pianificato un'intervento di sanificazione delle strade con passaggi a scaglioni in tutte le strade e zone della città, per evitare l'eventuale permanenza del virus su superfici in quanto, in base ad alcune ricerche scientifiche, sembra possa sopravvivere anche per diverse ore e giorni.

