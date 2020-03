Antonio Blasioli lancia un appello a Marsilio: "Scelga una figura di supporto per il Covid 19". Il consigliere regionale del Partito Democratico invita infatti il governatore abruzzese a nominare una figura regionale dedicata soltanto alla lotta al coronavirus:

Blasioli ha poi concluso:

“Con una figura dedicata sarà più facile anche fare scelte determinate sul fronte sanitario. Tutti ci auguriamo che le curve e i dati su contagi e vittime invertano la tendenza, ma perché questo accada è indispensabile avere più spazi ove gestire i positivi non ospedalizzati e per il personale sanitario più esposto, com’è accaduto a Wuhan e come si sta facendo anche in Lombardia e Veneto, giungendo anche a convenzionare strutture dove si attui meglio il distanziamento sociale che ci può salvare in questa fase di contagio”.