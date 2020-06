Il consigliere regionale Blasioli è il nuovo presidente della commissione d'inchiesta sulla discarica di Bussi

È il consigliere regionale Pd ed ex vicesindaco di Pescara Blasioli il nuovo presidente della commissione regionale d'inchiesta sulla discarica di Bussi. Prende il posto di Giovanni Legnini nominato commissario governativo per la ricostruzione. Il capogruppo Pd Paolucci ha parlato di una garanzia di serietà e impegno con la nomina di Blasioli, sul cui nome c'è stata anche la convergenza della maggioranza di centrodestra.

Blasioli si è detto felice e onorato per l'incarico, ringraziando e ricordando Legnini per l'importante lavoro iniziato, considerando che si attendono risposte e soluzioni per la discarica ormai da 13 anni.

"La difesa e il diritto al ristoro, il diritto alla salute e il ripristino dello slogan di Regione verde d'Europa non deve essere più offuscato dalla ferita di avere la discarica più grande d'Europa. Ci sono dei fatti nuovi. Dalla sospensione dei lavori della Commissione per il Covid sono arrivati la sentenza del Consiglio di Stato del 6 aprile scorso, che ha dichiarato Edison soggetto inquinatore delle discariche delle aree 2A e 2B, è una sentenza importante perché non era scontata e testimonia il buon lavoro fatto dalla Provincia di Pescara sotto la guida del Presidente Di Marco; a questa si aggiungono le notizie che abbiamo avuto dal Ministero".

Secondo Blasioli la sentenza stabilisce definitivamente che chi inquina paga, mentre la commissione dovrà essere abile anche a promuovere leggi sulle bonifiche utili non solo per Bussi e l'Abruzzo ma anche per altre situzioni in Italia, dando proprio il nome alla legge per la storia del sito e l'importanza che potrebbe avere nel panorama nazionale con i cittadini di quella zona che non possono più aspettare.