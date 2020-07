Blasioli incalza la giunta Masci: "Quando riapre il ponte ciclopedonale sul fiume? Progetto approvato 15 mesi fa" [VIDEO]

Il consigliere regionale ed ex vicesindaco di Pescara Blasioli incalza la giunta Masci in merito alla riapertura del ponte ciclopedonale sul fiume Pescara. Il ponte si trova nella zona della clinica Pierangeli, ed è stato oggetto di una delibera per gli interventi da eseguire già nell'arile 2019 con l'ex giunta Alessandrini.

Blasioli ha spiegato che i lavori sono già stati appaltati, con la determina della gara che è stata firmata il 30 agosto 2019 dagli uffici comunali. Da allora però il cantiere non è partito e molti cittadini chiedono di conoscere la data di riapertura del ponte, che segue il primo tratto già riaperto sempre dall'amministrazione di centrosinistra.