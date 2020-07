Blasioli sull'approvazione del piano di assetto naturalistico della riserva dannunziana: "Una giornata storica"

Una giornata storica, attesa da 20 anni, per la riserva dannunziana e per tutta la città. Così il consigliere regionale Pd Blasioli ha commentato l'approvazione da parte del consiglio regionale del piano di assetto naturalistico della riserva dannunziana, il documento che di fatto stabilisce criteri, regole e vincoli per la tutela e valorizzazione dell'area verde protetta della città di Pescara.

Il piano, come spiega Blasioli, prevede anche l'allargamento del perimetro ed una gestione per la tutela. Negli anni passati c'erano stati diversi tentativi di realizzare il Pan senza successo. Ora, dopo un lavoro lunghissimo si è arrivato al risultato, e Blasioli ringrazia i funzionari del Comune che hanno lavorato e l'amministrazione Alessandrini che nel novembre 2018 ha deliberato le norme tecniche di attuazione.

È uno strumento in progress, c’è anche un emendamento condiviso con le associazioni ambientaliste che ci invita a rivedere i confini, il Piano di zonazione e le carte di proprietà, per inserire altri ambiti naturali meritevoli di tutela e vicini ai siti già ricompresi. Tutto questo perché la Riserva fa parte di un ecosistema delicato e diffuso che il Pan avvalora e protegge, mettendo nero su bianco anche un patto di convivenza con la città.

E così davanti alla Riserva, area ex camping, oggi c’è un giardino retrodunale che ha preso il posto di una strada diventata a basso scorrimento, area che avrebbe trovato sfogo fin sulla spiaggia continuando il percorso tra due stabilimenti con alternarsi di vegetazione e dune previsti dal Pan e dalla riqualificazione, ma ad oggi cancellati con un semplice ordine di servizio comunale e in un silenzio che approfondiremo, perché lo spirito di collaborazione che abbiamo avuto fin qui, termina oggi.

Prevista nell'articolo 15 un'area di sosta attrezzata, acquisita dal Comune con il federalismo demaniale e che si trova dietro la piazzola di sosta del mercato in via Pepe, per realizzare un'area camper per Pescara per questo genere di turismo. Risolto anche il problema della convivenza fra stabilimenti e riserva. Per Blasioli restano fuori due aspetti importantissimi, ovvero i corridoi inseriti nella delibera del consiglio comunale e la fascia dunale di riconnessione con la riserva, progetto che con un ordine di servizio, spiega Blasioli, è stato soppresso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.