Il consigliere regionale Blasioli insiste sulla zona rossa vestina: "La Regione dia risposte a sindaci, cittadini e categorie"

Dare spiegazioni sulla gestione della zona rossa nell'area vestina e fornire risposte a cittadini, sanitari e categorie produttive della zona. Il consigliere regionale Pd Blasioli torna sulla questione della zona rossa revocata il 20 aprile scorso a Penne e negli altri comuni del Pescarese.

Secondo Blasioli la Regione e la giunta Marsilio hanno gestito in modo scriteriato la questione del Coronavirus nell'area vestina, con la zona rossa istituita in modo tardivo nonostante i dati allarmanti, senza aver effettuato tamponi a tappeto ed interventi importanti per monitorare e contenere i contagi, per poi inspiegabilmente revocarne le restrizioni. Per l'ex vicesindaco di Pescara occorreva fare almeno una fotografia reale della situazione, considerando che le aziende hanno avuto una ricaduta economica importante per l'istituzione della zona rossa speciale.

Si chiede inoltre il perché nella perimetrazione non sia stata seguita la direttrice Città Sant’Angelo – Loreto – Penne, indicata dalla Asl, escludendo dal provvedimento comuni come Loreto e Città Sant’Angelo. Quali siano i dati e le informazioni epidemiologiche su cui hanno valutato e quali screening abbiano compiuto durante le restrizioni, come la Asl di Lanciano, ad esempio, ha fatto a Caldari specificando bene le ragioni. Se tali studi saranno svolti ora per la Val Fino, finché resta il provvedimento e come chiedono i sindaci

Infine il consigliere regionale chiede di sapere quanti tamponi e quali protocolli sanitario siano stati fatti all'ospedale San Massimo, focolaio del contagio e quando saranno ripristinati i servizi ordinari nel nosocomio che è attualmente ospedale Covid ma che potrà essere "scaricato" dai pazienti contagiati una volta aperta la struttura in preparazione a Pescara.

