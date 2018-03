Black out, D’Incecco: “Le strade di Pescara resteranno al buio fino a metà giugno”

“Le strade di Pescara resteranno al buio almeno sino a metà giugno. Lo ha rivelato l’amministratore unico di Pescara Energia, il dottor Tonelli, il quale ha confermato i gravi disservizi che la città continua a vivere e i ritardi degli interventi per l’innovazione della rete e delle linee cittadine, interventi che in teoria dovevano concludersi a metà gennaio. Ovviamente non possiamo accettare una tale situazione: è evidente l’assenza clamorosa e vergognosa della giunta Alessandrini che, a fronte di tale necessità, avrebbe dovuto stanziare ed erogare alla società in house fondi straordinari per metterla in condizioni di predisporre una task force capace di intervenire su più fronti contemporaneamente e risolvere la problematica”.