Penne delibera il bilancio di previsione: meno tasse a imprese e partite Iva. In consiglio comunale è stato approvato anche il programma triennale delle opere pubbliche. Predisposto inoltre un fondo per il sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà economica.

Tra le misure adottate figurano l'esenzione della Tosap a bar, ristoranti, pub, paninoteche e gelaterie, l'esenzione della Tari (per il periodo di chiusura per l'emergenza Covid-19) alle attività economiche e agevolazioni fiscali in favore di:

nuove imprese (esenzione Tari nei primi 2 anni)

neomamme (con reddito Isee inferiore a 7000 euro)

immobili adibiti ad attività commerciali situati nel centro storico

Stop, infine, al pagamento di tasse e imposte fino al 30 giugno 2020 e sospese le attività di accertamento fiscale fino al 30 settembre 2020. Soddisfatto il sindaco Mario Semproni:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.