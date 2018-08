Biglietteria del Terminal bus, Armando Foschi all’attacco: “E’ una giungla”

“Sarà l’Ufficio Patrimonio del Comune di Pescara, con il dirigente Gaetano Silverii, a dover far luce, in tempi brevissimi, sulla ‘giungla’ gestionale della biglietteria del Terminal bus posta sulle aree di risulta della città, in pieno centro. Una struttura oggi lasciata alla completa anarchia, dove non ci sono bagni per gli utenti, né sedie per l’attesa dei pullman, e dove aprono e chiudono agenzie di viaggio senza alcuna regola né disciplina. E a farne le spese sono gli utenti-viaggiatori che, fatto il biglietto, devono attendere anche un’ora accampati sui marciapiedi esterni, d’estate e d’inverno, sotto il sole che picchia o la pioggia battente”.