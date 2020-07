Pescara omaggia il lavoro svolto dal personale sanitario durante l’emergenza Covid. E lo fa approvando in consiglio comunale due ordini del giorno dell’Udc: uno per l'intitolazione della rotatoria di via Rigopiano a Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, e un'altra sulle benemerenze comunali da attribuire ad infermieri, Oss, odontoiatri, psicologi, addetti alla radiologia, addetti alla farmacia, addetti alle mense e addetti alle pulizie dell'ospedale.

"Avevamo detto che avremmo fatto di tutto per dare un segno di gratitudine - ha detto il capogruppo Pignoli - I due odg approvati ci riempiono di orgoglio e ci spingono ad andare avanti anche perché è sempre facile fare demagogia, ma poi alle parole bisogna far seguire i fatti e questi due atti amministrativi approvati vanno in questa direzione".

Soddisfatta l’assessora alle politiche sociali, Nicla Di Nisio: “Questi due ordini del giorno vanno a riconoscere il grande lavoro portato avanti dal personale sanitario dell’ospedale di Pescara, che ha lavorato senza sosta. Sono orgogliosa di aver potuto dare un riconoscimento a questi che sono stati eroi ieri, lo sono oggi e lo saranno domani”.