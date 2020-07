Consegnate le benemerenze ed i nuovi gradi agli agenti della polizia municipale di Pescara [FOTO]

Mattinata emozionante per gli agenti della polizia municipale di Pescara che hanno partecipato alla cerimonia, che si è tenuta nel comando in via del Circuito, per la consegna delle benemerenze e dei nuovi gradi degli operatori. Presente il sindaco Masci che ha ringraziato gli agenti per il costante e quotidiano lavoro svolto per i cittadini, soprattutto durante le settimane difficili del lockdown, senza tirarsi indietro e dimostrando grande coraggio e senso civico.

Sapete quanto siate considerati in Comune per gli sforzi che avete compiuto e per l’impegno dimostrato soprattutto durante il lockdown. Non vi siete mai tirati indietro e avete fatto bene la vostra parte. Per questo vi dico grazie. Siate orgogliosi della divisa che indossate!

Il comandante Palestini ha sottolineato come, grazie all'amministrazione comunale del sindaco Masci, si stia realizzando una rivoluzione positiva del corpo, ricordando agli agenti che la polizia municipale può crescere solo se sapranno riconoscersi nei valori che muovono il corpo, una grande famiglia: