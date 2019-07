Il prete impartisce la benedizione, Di Carlo: "Ma l'aula del consiglio non è un luogo laico?"

Alessio Di Carlo, segretario dei Radicali Abruzzo, interviene per criticare quanto accaduto ieri prima che cominciasse il primo consiglio comunale dell'era Masci, quando Padre Franco della Parrocchia di Sant’Antonio ha benedetto l'aula nonostante la presenza anche di persone non credenti:

"Il nuovo sindaco di Pescara, Carlo Masci, non ha fatto in tempo ad insediarsi che già si è consumato il primo, grave strappo istituzionale. Far precedere l'inizio dei lavori del Consiglio Comunale dalla benedizione impartita da un sacerdote, infatti, si scontra con i più elementari principi di laicità delle istituzioni che dovrebbero ispirare tutta l'attività amministrativa, secondo quanto previsto dalla Costituzione repubblicana. Confidiamo che quello di ieri rimanga un caso isolato".