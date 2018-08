L'annuncio di Bellachioma: "La Lega correrà da sola alle elezioni regionali"

Il coordinatore regionale della Lega, Giuseppe Bellachioma, ha fatto sapere su Facebook che la Lega correrà da sola alle prossime elezioni regionali:

Solo ieri il consigliere regionale di Fi Lorenzo Sospiri, a margine di una conferenza stampa per fare un bilancio dell'attività del centrodestra in Abruzzo, auspicava un centrodestra unito. Immediata la reazione da parte del Pd Abruzzo. Il Segretario regionale Marco Rapino e il coordinatore della Segreteria Andrea Catena sono così intervenuti al riguardo:

“Le dichiarazioni di Bellachioma sono l’ennesima evidenza del tentativo di Opa ostile nei confronti di Forza Italia e del centrodestra. È evidente che al deputato Bellachioma non interessa mettere in campo un progetto per il governo e il cambiamento dell’Abruzzo, ma solo occupare poltrone, come si è visto nella vicenda dell’Agir, e conquistare il dominio all’interno del centrodestra”.