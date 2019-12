Barriere sull'A14, Perazzetti: "Non escludo azioni a tutela della salute dei cittadini"

Il sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, è intevenuto criticamente sull'interdizione ai mezzi pesanti nel tratto dell'autostrada A14 tra Pescara Nord e Atri Pineto, al confine con Silvi. Ecco cosa ha dichiarato il primo cittadino angolano:

"È un provvedimento che riverserà sul territorio angolano un grande fardello. Ci prepariamo per assorbire questo colpo con la Protezione civile e la Polizia locale. Se non dovessimo farcela chiederemo aiuto alla Regione Abruzzo. Se dovesse esserci sofferenza per la popolazione non escludo azioni a tutela della salute dei miei cittadini".