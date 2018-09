Bando per le periferie, Cuzzi e Alessandrini: "Il Governo snobba i sindaci"

Anche il sindaco di Pescara Alessandrini e l'assessore Cuzzi appoggiano la protesta dei sindaci Anci che ieri hanno partecipato all'audizione in Commissione Bilancio della Camera, per protestare contro il taglio dei fondi per il bando alle periferie, al quale aveva partecipato anche il nostro Comune con uno stanziamento ottenuto di circa 18 milioni di euro.

L'11 settembre il provvedimento sarà votato dalla Camera, dopo il sì al blocco arrivato dal Senato. Alessandrini e Cuzzi hanno sottolineato come la mobilitazione veda i sindaci uniti per recuperare i fondi, senza distinzioni politiche o territoriali:

"Una scorrettezza istituzionale quella di non avere avuto interlocutori governativi alla seduta della Commissione, che è stata lunga e articolata, per rappresentare le ragioni manifestate da tutte le voci dei Comuni. Il bando di fatto rappresenta 326 città italiane, di targhe politiche diverse ma unite a difesa delle periferie, come ha sottolineato il presidente Anci Antonio Decaro, parliamo di 20 milioni di italiani, un terzo del Paese a cui il “governo del cambiamento” ha prima promesso attenzione e poi ha tolto risorse e interventi pronti, come primo atto, una volta diventato classe dirigente."

La protesta si sposterà sotto Palazzo Chigi con una manifestazione dei sindaci, mentre a livello locale il Comune ha convocato tutte le associazioni che hanno partecipato alla stesura dei progetti che rientravano nel bando: