Bando periferie, Fiorilli punge Alessandrini: “Tagli le tante spese superflue”

Anche l’avvocato Berardino Fiorilli, ex vicesindaco e oggi coordinatore cittadino di ‘Azione Politica Pescara’, interviene sulle polemiche relative al bando per le periferie. Ecco cosa ha detto Fiorilli in una nota:

“Nell’attesa che il Governo sblocchi il fondo per le periferie, è l’amministrazione Alessandrini che deve provvedere a dare comunque esecutività alle opere di riqualificazione annunciate e strombazzate ai quattro venti. Dopo non aver fatto nulla per quattro anni e mezzo di mandato, il sindaco Alessandrini non può pensare di chiudere la sua pessima e deludente esperienza amministrativa dicendo ai cittadini ‘scusate, continueremo a fare nulla anche negli ultimi mesi, colpa di Roma’. Azione Politica lo invita, piuttosto, a comportarsi come il buon padre di famiglia: si tiri su le maniche, si sieda al tavolo e, preso il bilancio in mano, cominci a tagliare le tante spese superflue che hanno caratterizzato la sua consiliatura, dirottando sino all’ultimo centesimo di euro sulla manutenzione straordinaria della città. Forse non troverà 18 milioni di euro, ma siamo sicuri che eliminando i contributi a pioggia per festarelle, festival rock e letterari, cotillon e concertini, ne troverà almeno la metà”.

Il coordinatore cittadino di Azione Politica Pescara se la prende direttamente con il sindaco, colpevole - a suo dire - di non essersi adoperato per fare concretamente qualcosa: