Bando per le Periferie: approvata mozione per il ripristino, ma vota solo la maggioranza

E' stata approvata dal consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza e del consigliere Masci, la mozione presentata dal consigliere Longhi che impegna l'amministrazione comunale ad attivarsi presso il Governo, i Parlamentari, di concerto con l’Anci regionale e nazionale e tutte le Amministrazioni che agiranno in tal senso, per abrogare la norma che sospenderebbe i finanziamenti di 18 milioni accordati dal Bando della Presidenza del Consiglio, Renzi Premier.

L'obiettivo, fa sapere la maggioranza, è quello di riottenere i 18 milioni di euro del bando per le periferie cancellati dall'attuale Governo considerando che tutti i progetti sono definitivi e pronti per essere appaltati.

La maggioranza di centrosinistra ha poi attaccato duramente l'opposizione, ed in particolare i consiglieri del M5S, per non aver votato la mozione:

"Non stupisce affatto l’assenza della gran parte dei consiglieri del centrodestra e il voto contrario dei 5 Stelle, che alle risposte concrete alla comunità, hanno preferito stare dalla parte del Governo e della maggioranza nazionale e non della comunità. Questo è davvero triste, specie quando chi non ha votato e ha avversato l’ordine del giorno si è più volte fatto, soprattutto sui giornali, promotore di denunce e paladino di interventi di riqualificazione delle periferie, senza però mai elaborare una proposta e senza mai impegnarsi per realizzarla. E il comportamento avuto stasera in aula è la cartina tornasole di un interesse che è solo propaganda: chi per mesi ha detto di voler aiutare gli italiani, appena è divenuto classe dirigente toglie proprio alla periferia fondi preziosi per sostenere la comunità, specie quella più bisognosa di interventi e servizi."