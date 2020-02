Aeroporto d'Abruzzo, Blasioli (Pd): "Che fine ha fatto il bando per le nuove rotte?"

«Ancora una volta agli annunci non seguono i fatti». A dirlo è Antonio Blasioli, consigliere regionale del Pd, in merito al bando per le nuove rotte da attivare per l'aeroporto d'Abruzzo che non è stato ancora pubblicato da parte della Regione.

In effetti l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, aveva annunciato più volte come imminente la pubblicazione del bando nei mesi scorsi.

L'esponente del Pd sio chiede quale sarà il destino di rotte strategiche e molto attese dagli abruzzesi come quelle per Berlino, Parigi, Catania e Torino.

«Che fine hanno fatto i voli da Pescara diretti in queste città che dovevano partire da fine 2019? Mesi fa l’assessore al Turismo e il presidente Marsilio li hanno annunciati in pompa magna, ma a oggi non c’è traccia neanche del bando per l’assegnazione delle rotte».

Questo quanto aggiunge Blasioli: