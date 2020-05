Masci soddisfatto della Bandiera Blu assegnata al Marina di Pescara

Masci è soddisfatto della Bandiera Blu assegnata al Marina di Pescara. Il sindaco ha infatti diramato una nota in cui afferma quanto segue:

"Ora dobbiamo, come amministrazione, prendere slancio da questo evento per far sì che l'iter per la Bandiera Blu, una volta superata l'emergenza sanitaria che stiamo purtroppo vivendo, prosegua nel suo percorso affinché questo ambito vessillo venga attribuito anche alla città, al suo mare e alla sua offerta di servizi".

Per il primo cittadino, in un momento così difficile per le imprese bisogna "ancor più moltiplicare" gli sforzi per "realizzare quelle opere, che abbiamo da tempo individuato e avviato, al fine di elevare il profilo ambientale del mare e del fiume, allo scopo di rendere i livelli di inquinamento delle acque permanentemente sotto controllo".