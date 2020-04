Banda ultralarga a Civitella, Liris risponde a Blasioli: “Nessun ritardo della Regione”

Banda ultralarga a Civitella Casanova, Liris risponde a Blasioli: “Nessun ritardo della Regione”. L’assessore regionale alle aree interne replica infatti al consigliere del Pd, affermando:

Liris, poi, precisa alcuni concett, spiegando in sostanza che la Regione ha già fatto il suo e adesso la responsabilità è esclusivamente della Tim:

“La Regione Abruzzo risulta essere al secondo posto in Italia per numero di Comuni nei quali sono stati avviati i lavori per la banda ultralarga. L'intervento pubblico per la realizzazione dell'infrastruttura di rete in banda ultralarga è consentito esclusivamente nelle cosiddette aree a fallimento di mercato ed è limitato alla realizzazione delle opere infrastrutturali. L'accensione della fibra e l'erogazione del servizio sono pertanto di competenza esclusiva degli operatori di rete”.