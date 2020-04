Niente banda ultralarga a Civitella Casanova, Blasioli (Pd): "Inaccettabile"

Niente banda ultralarga a Civitella Casanova, per il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli è un fatto "inaccettabile" soprattutto “in un momento storico come quello che stiamo vivendo, dove concetti come smart working e didattica a distanza segnano le nostre giornate e rappresentano la strada più sicura da seguire nel prossimo futuro”.

Stamattina Blasioli ha presentato una risoluzione urgente indirizzata al presidente Marsilio, che verrà discussa in consiglio regionale, e ha inviato una lettera all’assessore Liris per chiedergli di risolvere al più presto il problema, attivandosi “presso Open Fiber e Tim per completare urgentemente i lavori di collaudo della rete già installata in modo da poter procedere al passaggio degli utenti alla rete a fibra ottica”.