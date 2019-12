Entro 2 anni tutti i comuni abruzzesi avranno la connessione internet con banda ultra larga

Entro due anni tutti i comuni abruzzesi avranno la connessione ultra veloce ed affidabile, con la possibilità di navigare fino a 1 gigabit al secondo con rete Ftth in fibra ottica. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Marsilio in merito all'avvio della nuova fase del piano Bul per portare anche nei piccoli comuni la connessione veloce. Presenti alla conferenza stampa anche l'assessore regionale con delega all'informatica Liris, l'amministratore delegato di Infratel Tudini, l'amministratore delegato di Open Fiber Ripa.

Il progetto è realizzato da Open Fiber e permetterà, grazie ad un investimento di 90 milioni di euro, di coinvolgere 234 mila unità immobiliari in 190 comuni, con 120 cantieri già aperti da Open Fiber e lavori terminati in 41 comuni. L'obiettivo è quello di portare anche nei piccoli comuni dove i gestori privati non hanno convenienza per investire sulle reti per mancanza di domanda o per costi eccessivi per le infrastrutture, e dunque la Regione punta ad abbattere il divario digitale che condiziona lo sviluppo delle aree interne, rurali e montane abruzzesi.

L'assessore Liris ha spiegato: