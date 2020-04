Internet, a breve attivazione della banda ultralarga in 43 comuni abruzzesi: 11 in provincia di Pescara

Sarà attivata entro breve tempo la banda ultralarga in 43 comuni abruzzesi delle aree interne dell'Abruzzo per consentire un rapido accesso alla rete internet in questo periodo di quarantena per il Covid-19 (Coronavirus).

A farlo sapere è l'assessore regionale alle Aree Interne, Guido Quintino Liris.

«La Regione», spiega Liris, «ha impiegato le risorse necessarie per dotare,nel rispetto dei parametri fissati dalla Ue (Unione Europea), tutte le aree a fallimento di mercato (cosiddette aree bianche) dell’intero territorio regionale di una infrastruttura in grado di erogare servizi in banda ultra larga, che consistono nella capacità delle reti di inviare dati ad altissima velocità. L’intervento regionale prevede di portare la fibra in tutte le unità immobiliari, comprese quelle più periferiche, garantendo un servizio di connettività di ultima generazione con livelli di performance fino ad 1 Gigabit per secondo».

Questi i 5 comuni della provincia di Pescara interessati dagli interventi di Tim sta commercializzando il servizio:

Collecorvino;

Farindola;

Penne;

Picciano;

Pianella.

Questi i 6 comuni nei quali Open Fiber sta commercializzando il servizio: