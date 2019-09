Balneazione, Stella: "È assurdo dover sperare in condizioni climatiche favorevoli"

Barbara Stella (M5S) interviene riguardo la balneazione sul litorale abruzzese, visto che ancora una volta i dati sono preoccupanti. Ecco come commenta la consigliera regionale, riferendosi in particolare a Montesilvano, dove è stata riaperta la balneazione vietata nei giorni precedenti a causa delle copiose piogge:

“Ritengo inconcepibile che in una regione come l'Abruzzo, votata al turismo estivo con i suoi 150 km di costa, gli operatori turistici e i titolari degli stabilimenti balneari debbano sperare in condizioni climatiche favorevoli per salvaguardare la stagione turistica di un intero territorio. Viene da chiedersi cosa sarebbe accaduto se avessimo avuto un'estate caratterizzata da diversi fenomeni temporaleschi: probabilmente avremmo dovuto chiudere alla balneazione diversi tratti di costa con ingenti danni, sia agli operatori turistici sia all'immagine della nostra regione”.