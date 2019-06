Balneabilità, Febbo attacca anche il M5S: "Non sanno nulla sull'argomento"

Qualunquismo ed incapacità amministrativa. Così l'assessore regionale Febbo ha etichettato il M5S, in particolare la consigliere regionale Stella, in merito al commento sugli ultimi dati riguardanti la balneazione in Abruzzo, che mostrano un lieve miglioramento ed ancora situazioni critiche a Pescara.

Secondo Febbo, dopo l'interrogazione parlamentare inutile della deputata pentastellata Torto, ora arriva il commento della consigliera: