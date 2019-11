Balneabilità in Abruzzo, nuovo botta e risposta fra ambientalisti e l'assessore Febbo

Nuovo botta e risposta fra ambientalisti e l'assessore Febbo, in merito alla questione della balneabilità delle acque in Abruzzo. Dopo la pubblicazione da parte dell'Arta dei dati relativi al mese di ottobre, infatti, il Forum H20 era tornato all'attacco parlando di situazione critica soprattutto a causa dei problemi dei depuratori per le acque scaricate dai fiumi, con dati negativi ed in peggioramento se si considera lo storico delle annualità 2011 - 2019.

Secondo gli ambientalisti, l'andamento dei dati dipende in maniera evidente dall'incapacità dei depuratori di svolgere il loro compito, evidenziando come nel confronto con altre Regioni vicine i dati abruzzesi siano peggiori, incidendo anche indirettamente sull'attrattività turistica:

I dati sui fiumi ci dicono che purtroppo la loro condizione rimane molto distante dagli standard richiesti a livello comunitario per cui alla fine i dati della balneazione sono influenzati da questa condizione. Non possiamo pensare che il nostro turismo resti in balia del meteo, sperando cioè che non piova per nulla in estate per evitare che i fiumi portino l'inquinamento lungo la costa. Quest'anno fortunatamente non ci siamo accorti di questi problemi solo perché il tempo è stato clemente nel pieno della stagione balneare e i diffusi superamenti dei limiti ci sono stati nei controlli di settembre quando ormai la stagione era praticamente finita.

Pertanto vi è un gran lavoro da fare sui depuratori. Fortunatamente alcuni investimenti sono in corso di spesa e auspichiamo che tutti gli amministratori si impegnino per far finire in fretta i lavori, per assicurare nuovi fondi ad un sistema di depurazione che è stato trascurato per decenni e per assoggettare a rigorosi controlli tutti gli scarichi che ci sono lungo i fiumi e lungo la costa