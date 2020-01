Baldini attacca Marsilio dopo le dichiarazioni sul Ferro di Cavallo: "Cittadini di periferia paragonati a spazzatura"

Per il presidente della Regione Marsilio, i cittadini che vivono ai margini ed in periferia sono spazzatura. Gianluca Baldini, già candidato sindaco alle ultime elezioni comunali per "Riconquistare l'Italia"; attacca duramente il governatore per una frase rilasciata ieri a margine della visita avvenuta al Ferro di Cavallo a Pescara. Marsilio aveva definito "discarica sociale" il complesso residenziale di via Tavo, e per questo Baldini parla di una frase infelice e soprattutto di una soluzione sbagliata per affrontare il tema della criminalità e del degrado nelle periferie urbane:

Non solo perché dubito vi siano le risorse per abbattere, riqualificare e soprattutto ricollocare le centinaia di persone che rimarrebbero senza casa (problema, quest’ultimo, di cui nessuno parla). Ma anche e soprattutto perché le esperienze passate, dalle più remote alle più recenti, dimostrano che la repressione non è che un tassello del puzzle, che non risolve nulla se non è accompagnata da interventi di inclusione e integrazione sociale. Rancitelli ha bisogno di vivere: di servizi pubblici che richiamino l’offerta di servizi privati, della presenza costante delle istituzioni in ogni aspetto della vita collettiva.

Per Baldini, le promesse fatte dal centrodestra in campagna elettorale riguardanti i vigili urbani, un ufficio del sindaco ed altre decentralizzazioni di servizi a Rancitelli sono rimaste solo proclami.