B&b, il Tar blocca la delibera sulle modifiche ai regolamenti in Abruzzo

Il Tar Abruzzo ha sospeso l'efficacia della delibera della giunta regionale riguardante l'applicazione, a partire dal 31 ottobre, delle modifiche ai regolamenti dei B&b sul territorio regionale. Lo ha fatto sapere l'associazione Abruzzobnb che aveva presentato il ricorso in merito alla questione della disciplina sul servizio di prima colazione da offrire ai propri clienti.

La sospensiva permetterà un maggiore approfondimento in merito ai dubbi sollevati dall'associazione e si tratta di un atto provvisorio che verrà discusso il 20 novembre prossimo fra le parti. L'associazione ha confermato nuovamente la disponibilità ad un confronto con la Regione per arrivare ad una normativa condivisa e più aggiornata.

L'assessore Febbo ha commentato e replicato alla notizia della decisione del Tar, ribadendo la bontà della delibera presentata, condivisa dalla maggior parte degli operatori in diverse occasioni ed assemblee pubbliche:

Gli uffici del competente Dipartimento, unitamente all'Avvocatura regionale, hanno già approntato la difesa dell'Ente pubblico e il 20 novembre sono convinto che prevarranno le nostre ragioni e la bontà del provvedimento. Ricordo come attraverso la Dgr 307 siano state introdotte agevolazioni in favore dei B&B che offrono ai loro ospiti la colazione in esercizi esterni attraverso un voucher, quindi rispondendo ad esigenze dei titolari anche di località delle zone interne

Ricordiamo che la delibera prevede l'esenzione dall'obbligo del Nias per chi fornisce voucher per poter consumare la colazione in attività e bar esterni al B&b stesso, mentre devono fornire la comunicazione Suap. Inoltre la delibera, interviene e chiarisce anche alcuni aspetti riguardanti la documentazione sull'autocontrollo e l'attestato di formazione richiesto.