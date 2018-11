Politica Centro / Piazza della Rinascita

Azione Politica inaugura a Pescara la sede elettorale con Gianluca Zelli

Sarà l’occasione per presentare i primi punti programmatici del movimento per la Regione Abruzzo. Appuntamento oggi, 17 novembre, alle ore 11 in Piazza Salotto: l’incontro sarà aperto al pubblico e alla stampa