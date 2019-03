Azione Politica fuori dalla giunta Marsilio, il coordinatore Zelli si dimette

Gianluca Zelli, ideatore e fondatore di Azione Politica, ha annunciato di essersi dimesso da coordinatore regionale.

La decisione è scaturita dopo l'esclusione del movimento civico dalla giunta Marsilio, dove Ap non ha avuto neanche un assessorato. Le redini di Azione Politica saranno tenute, in questa fase, da Angelo D’Ottavio, ex assessore della Provincia di Pescara.

“Ho incontrato Marco Marsilio e Pierluigi Biondi a Stiffe - ha spiegato stamane Zelli in conferenza stampa - In quell’occasione abbiamo chiesto una rappresentanza esterna nella Giunta. Questo accordo è stato ribadito in campagna elettorale. Ieri mattina siamo stati vittime di un’imboscata: l’accordo era stato già raggiunto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia. Nel corso dell’incontro, Marsilio ha deciso di chiudere la conversazione assegnando 4 assessori alla Lega, 1 a Forza Italia e 1 a Fratelli d’Italia”.

Zelli lamenta che Azione Politica ha dovuto "accettare supinamente un candidato indicato da Roma", aggiungendo: