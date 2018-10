Autostrade, Pezzopane attacca M5S e Lega: "Ammettono lo scippo agli abruzzesi"

“Il Pd aveva ragione. Quello del ministro Toninelli era un vero e proprio scippo ai danni degli abruzzesi. L’ammissione di colpa e responsabilità è arrivata dagli stessi relatori di maggioranza al Decreto Genova, che hanno presentato un emendamento che toglie il riferimento alle delibere Cipe e ai fondi assegnati all’Abruzzo riguardo i 200 milioni destinati ad Autostrade per le opere antisismiche delle A24 e A25. Un errore palese che M5S e Lega hanno cercato di nascondere per dieci giorni scaricando fake news e troll contro i loro avversari politici”.

Così in una nota la parlamentare aquilana Stefania Pezzopane, componente della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Finalmente - aggiunge Stefania Pezzopane - si emendano da soli, ammettendo che devono riparare il danno fatto. Ora l’emendamento del relatore indica come fonti delle risorse i fondi del Mit con il PO e sia i Patti per lo sviluppo, insomma mantiene ancora il riferimento alle risorse destinate a Abruzzo e Lazio assegnando al Cipe le decisioni. Insomma, correggono l’errore, restituiscono il maltolto, ma si tengono ancora la possibilità di prenderli all’Abruzzo. Ma possibile che i parlamentari abruzzesi non difendano la propria Regione?”.