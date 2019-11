Autostrade, Pezzopane annuncia: "Nessun aumento dei pedaggi a fine mese"

La deputata del Pd Stefania Pezzopane ha fatto sapere che non ci sarà alcun aumento dei pedaggi per le autostrade A24 e A25 alla fine di questo mese:

"Come relatrice e in accordo con il governo - così la Pezzopane - ho proposto una riformulazione degli emendamenti presentati dai diversi gruppi politici. Il via libera alla riformulazione nel Decreto sisma blocca il previsto rincaro del 19%".