Autostrade, Acerbo attacca Salvini: "Se la prende con i giudici anziché con i privati"

Il segretario di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, attacca il leader della Lega Matteo Salvini sulla questione delle autostrade, affermando: "Se la prende con i giudici anziché con i privati". Secondo Acerbo, Salvini "fa demagogia nonostante i 43 morti del Ponte Morandi e i 40 del viadotto Acqualonga del 28 luglio 2013".

"Proprio dopo quella strage - ricorda il segretario di Rifondazione - la Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta sulla sicurezza dell'intera rete. Le ordinanze di sequestri preventivi, firmate dal Gip del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone, sono arrivate dopo le richieste della Procura della Repubblica proprio per evitare altre stragi. Il sequestro delle barriere che interessa diversi tratti autostradali in tutta Italia è una misura precauzionale derivante dalle inadempienze del concessionario non dall'improvvisazione dei giudici come vuol far credere Salvini per prendere i voti di automobilisti arrabbiati per le code. La misura interdittiva per il traffico pesante che riguarda il ponte tra Pineto e Città Sant'Angelo è stata richiesta invece dallo stesso Ministero delle Infrastrutture".