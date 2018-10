Autostrade A24 ed A25, arrivano 192 milioni: M5S attacca il PD

La consigliera regionale e candidato alla presidenza Sara Marcozzi attacca il PD in merito allo stanziamento di 192 milioni di euro per la messa in sicurezza delle autostrade A24 ed A25. "Il Pd mistifica la realtà"