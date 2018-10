Autostrade A24 e A25, Acerbo (Prc-Se): "Revocare concessione a Toto"

«Revocare la concessione a Toto e con i pedaggi paghiamoci la sicurezza e non la rendita di Toto».

Questa la proposta che lancia Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, che chiede che venga revocata la concessione delle autostrade A24 e A25 a Strada dei Parchi.

Questo quanto dichiara Acerbo:

«Lo diciamo da anni e lo ribadiamo oggi: le autostrade non dovevano essere privatizzate. In particolare la situazione della A24 e A25 impone una scelta netta: revocare la concessione a Strada dei parchi. Le autostrade le ha realizzate lo Stato pagandole con i pedaggi, può benissimo metterle in sicurezza lo Stato con i pedaggi. Risparmieremo la rendita che paghiamo ogni anno a Toto. Invitiamo il Ministero a riesaminare l'intera storia della concessione fin dall'affidamento per verificare tutte le inadempienze. Purtroppo i rapporti della politica - dal centrosinistra al centrodestra - con questo gruppo hanno impedito di tutelare gli interessi collettivi».