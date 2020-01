Stato di emergenza e 200 milioni di euro per il caos dell'autostrada A14, la richiesta del capogruppo della Lega

«La dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di almeno 200 milioni di euro per la grave situazione relativa alla tratta abruzzese della autostrada A14».

È quanto chiede Pietro Quaresimale, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

Il consigliere leghista ha infatti presentato una risoluzione con la quale chiede al presidente Marsilio di attivare le procedure come da codice della Protezione civile in relazione alla grave situazione determinatasi in Abruzzo a seguito dei restringimenti di carreggiata e della parziale chiusura al traffico (pesante) della A14 Adriatica.

Secondo Quaresimale, «il Governo deve prendere dunque atto che la situazione in Abruzzo e in particolare nella fascia Pescara Nord- Costa Teramana assume sempre più i connotati emergenziali sotto il profilo ambientale, sanitario, di circolazione dei mezzi e per la sicurezza dei cittadini. Il tutto con gravi danni per l’economia e il turismo delle zone interessate».

Questo quanto sostiene il capogruppo della Lega in consiglio regionale: