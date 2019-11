Autostrada A14, il presidente Marsilio scrive al Ministro per chiedere la terza corsia

Un incontro con il ministro De Micheli e con l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, per sollecitare la realizzazione della terza corsia lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese, alla luce anche dei disagi che stanno interessando automobilisti ed autostrasportatori per i lavori in corso e per le chiusure parziali di alcuni tratti delle corsie dovuti al problema della sicurezza dei viadotti.

Il presidente della Regione Marsilio ha inviato per questo una lettera ricordando come già a luglio aveva evidenziato i ritardi che affliggono le infrastrutture stradali abruzzesi da decenni, per potenziare un tratto autostradale realizzato negli anni '60 e '70 e mai realmente potenziato, considerando il problema dei viadotti sequestrati dalla magistratura che ha aggravato notevolmente la situazione con code spesso chilometriche: