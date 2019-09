Autobus Tua, sconti per gli abbonamenti: arriva il sì della Regione

L'ex presidente della provincia di Pescara Di Marco esprime soddisfazione per la decisione, da parte della Regione Abruzzo, di confermare anche per quest'anno scolastico lo sconto del 10% sugli abbonamenti mensili o annuali per gli autobus Tua degli studenti pendolari che risiedono nell'entroterra e nei comuni montani del Pescarese.

Lo sconto è valito per gli studenti con età dagli 11 ai 26 anni, e Di Marco aveva inviato qualche giorno fa una nota proprio al presidente Marsilio per sollecitare il rinnovo dello sconto per gli autobus Tua:

Adesso è necessario attivare la verifica di tutti coloro che hanno pagato l’abbonamento a prezzo pieno e predisporre le procedure per rimborsare gli aventi diritto, così da non creare disparità. Trovandoci ad inizio settembre, la maggior parte delle famiglie avrà

certamente già provveduto all’acquisto dell’abbonamento per i propri figli

I comuni che rientravano nell'agevolazione erano:

Brittoli, Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Corvara, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Vicoli, Villa Celiera, Abbateggio, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caramanico Terme, Castiglione a Casauria, Civitaquana, Lettomanoppello, Manoppello, Penne, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, San Valentino in A.C., Sant’Eufemia a Maiella, Scafa,

Serramonacesca, Tocco da Casauria e Turrivalignani