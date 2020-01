Colonnine per auto ibride e bici a pedalata assistita, la richiesta del club Forza Silvio

Prendere in considerazione un servizio di pubblica utilità che renderebbe ancora più attrattiva Montesilvano dal punto di vista turistico, oltre a garantire un maggiore efficientamento energetico.

L'invito di Roberto Rosa, presidente del club Forza Silvio "Rinascita per Montesilvano", è rivolto al sindaco Ottavio De Martinis in un'ottica di proficua collaborazione con l'amministrazione. La richiesta del movimento politico cittadino è quella di installare, in determinate zone della città, colonnine di ricarica per auto ibride e per le bici a pedalata assistita, chiamate anche E-bike.