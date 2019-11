Auto bruciata a Rancitelli, Pignoli (Udc): "Intervenire sul disagio sociale"

Massima solidarietà alla donna che ha subito l'attentato incendiario l'altra notte, ed interventi decisi e concreti per contrastare il disagio sociale nei quartieri periferici della città. A parlare è il consigliere comunale Udc Pignoli che interviene in merito all'incendio doloso della vettura di una persona che ha denunciato lo spaccio di droga nella zona del "Ferro di Cavallo" a Rancitelli.

Secondo Pignoli, si tratta di un fatto gravissimo al quale dare un'immediata risposta da tutti i punti di vista, a seconda dei ruoli e delle responsabilità, ricordando come i riflettori siano accesi da tempo su quel quartiere e quella zona, dove vivono tantissimi cittadini onesti, e per questo saranno messi in campo tanti provvedimenti dall'assessore Di Nisio e dallo stesso consigliere Udc:

Ma non ci fermiamo perché come abbiamo fatto la settimana scorsa in via Rio Sparto 15, dove erano stati incendiati

alcuni locali del pian terreno dello stabile, e dove ci siamo recati per un sopralluogo con il sindaco Masci e con lo stesso assessore Di Nisio, oltre che con il sottoscrittto, nei prossimi giorni saremo ancora una volta, assieme al sindaco, al Ferro di Cavallo per ascoltare i residenti e illustrare quei provvedimenti messi in atto da questa Amministrazione che vuole sempre più una città con le periferie al centro