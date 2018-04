Anche l'ex assessore provinciale Aurelio Cilli entra nella Lega Salvini Premier

Continua a rafforzarsi il movimento Lega Salvini Premier a Montesilvano: è ufficiale infatti l'ingresso nel partito di Aurelio Cilli, in passato assessore alla Provincia di Pescara con la fiunta di centrodestra. "Un'adesione di spessore che consolida il lavoro politico di Lega Salvini Premier nell'area metropolitana", si legge in una nota del Carroccio.

“Da uomo di centro destra, dopo essermi avvicinato negli ultimi anni a questo partito, ora ho scelto di entrare in maniera definitiva poiché sento di poter partecipare appieno alla vita politica di un gruppo dinamico, partecipativo, che affronta temi che mi stanno particolarmente a cuore - afferma Aurelio Cilli - Il partito a cui appartenevo a livello locale è diventato statico, per non dire “immobile” e da tempo, non condividendo scelte e strategie, mi stavo tenendo a distanza; non sentivo più quel fervore e quell’entusiasmo che deve animare l’impegno politico e che invece trovo da tempo all’interno della Lega, guidata a livello abruzzese da un imprenditore competente, determinato a costruire un gruppo unito e pronto a partecipare alla svolta che il paese sta andando ad affrontare. Non sono un politico di professione, ho un mio lavoro, mi occupo di politica per passione e convinzione, perché così va vissuta, come un servizio al cittadino e non come una fonte di reddito".