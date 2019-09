Aumento stipendi manager Asl abruzzesi, Marsilio: "Atto dovuto"

Un atto dovuto l'aumento degli stipendi dei manager Asl abruzzesi, per allineare la regione con gli standard del resto d'Italia. Il presidente Marsilio commenta la decisione di portare a 149 mila euro lordi annui lo stipendio dei direttori generali delle Asl abruzzesi.

La notizia, circolata ieri, aveva scatenato polemiche e critiche ma il governatore evidenzia come questa decisione sia anche un punto di partenza per essere competitivi ed attrattivi verso i manager di alto livello:

Abbiamo raggiunto questo risultato dopo un lungo percorso visto che, al momento del nostro insediamento, abbiamo trovato un bando gia' pubblicato che presentava delle criticita'. La differenza nei compensi era cosi' evidente che abbiamo dovuto adeguare le retribuzioni dei direttori generali - ha quindi ribadito-. Chi lavora in Abruzzo e' giusto che venga pagato come chi lavora in ogni altra regione d'Italia.