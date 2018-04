Aumento pedaggi autostrade, Sospiri: "D'Alfonso non ha fatto nulla per difendere gli abruzzesi"

D'Alfonso non ha fatto nulla di concreto per tutelare gli abruzzesi in merito all'aumento dei pedaggi sulle autostrade A24/A25 di Strada del Parchi. E' il commento del capogruppo alla Regione di Forza Italia Sospiri in merito alla risposta avuta dal Governatore all'interpellanza da lui presentata.

Secondo Sospiri, di fatto D'Alfonso attenderà passivamente la sentenza del ricorso presentato al Tar:

Non è stata elaborata una strategia per aprire un canale di dialogo con Autostrada dei Parchi al fine di ottenere il dietro front, non è stato aperto un Tavolo ministeriale, non è stato aperto un capitolo di bilancio per i contributi di solidarietà nei confronti dei

pendolari, i più penalizzati da quell’impennata dei prezzi, e per ora si continua solo a parlare di presunti fondi Cipe tesi a cofinanziare i lavori di manutenzione a fronte però di una fumosa e iniziale attività istruttoria tutt’altro che conclusa. Il Presidente si è limitato ad attendere l’esito de lricorso al Tar che dovrebbe andare a sentenza il prossimo 21 maggio, ben sapendo che, comunque,

anche in caso di vittoria, Autostrada dei Parchi ricorrerà sicuramente al Consiglio di Stato. Nel frattempo gli abruzzesi continueranno a pagare somme impossibili senza alcun sostegno dal Governo regionale

Sospiri ha infine aggiunto che Forza Italia si attiverà per mobilitare i parlamentari neo eletti del centrodestra per dare risposte concrete ai cittadini su questa delicata questione.