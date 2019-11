Pedaggi A24-A25, il consiglio regionale approva due risoluzioni per scongiurare l'aumento

Il consiglio regionale si è determinato per scongiurare il maxi aumento di circa il 20% dei pedaggi nelle autostrade A24 e A25 che senza la proroga del congelamento delle tariffe scatteranno dal 1° dicembre prossimo e per chiudere l'approvazione, in tempi brevi, del Piano economico-finanziario presentato dalla concessionaria Strada dei Parchi, che prevede la messa in sicurezza sismica delle tratte e il calmieramento dei costi per la percorrenza.

Lo ha fatto con il via libera a due distinte risoluzioni presentate dalla maggioranza di centrodestra e dall'opposizione di centrosinistra, molto simili tra loro e unificate in un unico documento, votato e approvato da entrambi gli schieramenti. Non ha partecipato al voto l'altro gruppo di minoranza del Movimento cinque stelle. Non sono mancati scontri in aula.